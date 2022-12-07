Стало известно, когда откроют новый терминал новосибирского аэропорта Толмачево

В Новосибирске откроют новый терминал аэропорта уже в следующем году. Фото: Аэропорт Толмачево.

Открытие обновленного терминала в новосибирском аэропорту Толмачево запланировано на первый квартал 2023 года. Работы планируют завершить до конца марта. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе аэропорта.

На данный момент готовность терминала составляет 98,43%. С июля процент увеличился всего на 8,5. Специалисты благоустроили территорию возле аэропорта, установили вывеску, смонтировали инженерные сети и завершили отделку здания панелями. До конца 2022 года смонтируют рекламные вывески и навигацию.

Сейчас в аэропорту ожидают завершения производства и доставки автоматической багажной системы. Она будет готова в начале февраля.

Второй этап проекта будет завершен через три года.

Напомним, ранее завершение реконструкции терминала было запланировано на осень 2022 года.

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