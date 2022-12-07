ДТП и пробки в 6 баллов сковали движение по новосибирским улицам утром 7 декабря .
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Движение по улицам Новосибирска морозным утром 7 декабря затруднили пробки в 6 баллов и несколько аварий. Об этом сообщает «2ГИС». Рассказываем, где сегодня не проехать.
Пробка из-за аварии на Станционной, затор на Широкой, а также на площади Труда. Проезд Энергетиков тоже стоит в пробке. Ватутина, Котовского и Станиславского на карте также горят красным. Заторы на Троллейной, тут ДТП, Титова, Немировича-Данченко, там сломалась «ГАЗель» и заблокировала движение. Затор на Октябрьском мосту.
На правом берегу пробка и сразу два ДТП на Большевистской. Заторы на Кирова, там тоже произошла авария, Никитина и Добролюбова.
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