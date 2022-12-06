В Новосибирске завершились поиски пенсионера, который пропал, выйдя покурить

Мужчина пропал, выйдя покурить у подъезда. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске завершились поиски 66-летнего пенсионера, который пропал, выйдя покурить у подъезда. Об этом сообщили волонтеры.

— Мужчина найден поисковой группой во время активного поиска. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск».

Напомним, пропал пенсионер днем 6 декабря. У него имеются определенные проблемы с памятью, поэтому волонтеры сразу же объявили срочный сбор на его поиски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вышел покурить и не вернулся»: под Новосибирском пропал 66-летний пенсионер

Под Новосибирском ищут 66-летнего пенсионера, который пропал, выйдя покурить (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер