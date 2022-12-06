В Новосибирске с начала отопительного сезона обнаружили 1279 повреждений на теплосетях

С начала отопительного сезона обнаружили 1279 дефектов на теплосетях. Фото: СГК

В Новосибирске с начала отопительного сезона обнаружили 1279 дефектов на теплосетях, из них 272 — на магистральных, остальные — на внутриканальных.

— Это примерно на 10% больше, чем в прошлом году. Таков объективный износ сетей. За несколько дней более 7% домов Новосибирска оказывались под отключением. Это ненормально, что в отопительный сезон у нас есть отключенные потребители. Как руководитель компании я приношу извинения горожанам за такие ситуации, но пока это та реальность, которая есть, — сообщил исполнительный директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко в ходе брифинга во вторник, 6 декабря.

По его словам, основная причина частых аварий и сильного износа теплосетей - недостаток финансирования. Серьезных вливаний в теплоснабжающую инфраструктуру города не было последние 15 лет.

— Ситуация некритичная, но проблемы есть. Только в этом году были приняты решения, которые позволили инвестировать в теплоснабжение. Мы приступили к работам и выполнили план первого года 10-летней программы, увеличив перекладку сетей в 6 раз. Но тот объем, который мы переложили в этом году — 12 км, недостаточен для того, чтобы сразу пройти зиму без проблем, — пояснил Рябенко.

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