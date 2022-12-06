Подростки, избившие анимешника на Михайловской набережной в Новосибирске, получили условные сроки

Подростки отделались условными сроками. Фото: предоставлено очевидцами

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор пятерым подросткам, избившим на Михайловской набережной 17-летнего анимешника. Ребят приняли парня за представителя ЛГБТ сообщества и решили его наказать. В итоге все пятеро попали под статью 213 УК РФ за хулиганство.

— Гособвинитель просила для каждого из подсудимых наказание в виде реального лишения свободы — 3 года: для кого-то в воспитательной колонии, для кого-то в колонии общего режима. В результате судья Марина Борзицкая назначила для подсудимых наказание от 2 до 2,5 лет лишения свободы условно. Меру пресечения для молодых людей отменили прямо в зале суда. Гражданские иски в ходе процесса заявлены не были, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Октябрьского района Наталья Чернова.

Напомним, что произошло ЧП 7 августа 2021 года. 17-летний пострадавший вместе с другими ребятами готовились к съемке кавера на танцевальный клип у сцены на Михайловской набережной. В какой-то момент к ним подошла компания подростков. Они обвинили пострадавшего в принадлежности к ЛГБТ сообществу, придравшись к цвету его челки, а потом избили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер