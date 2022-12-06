«Вышел покурить и не вернулся»: под Новосибирском пропал 66-летний пенсионер

В Искитиме ищут 66-летнего Александра Геннадьевича Петрова. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Искитиме ищут 66-летнего Александра Геннадьевича Петрова. Пенсионер пропал во вторник, 6 декабря: он вышел к подъезду дома покурить и не вернулся.

- Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волосы, карие глаза, - сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт Новосибирск». – На момент своего исчезновения мужчина был одет в черную куртку, черные трико, черные сапоги дутыши и черную вязаную шапку.

Мужчина имеет определенные проблемы с памятью, на его поиски выехали волонтеры.

Если вы знаете что-либо о том, где сейчас находится Александр Геннадьевич или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом поисковикам по номеру 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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