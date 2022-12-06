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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 14:34

В Новосибирске СибГаз возместит пострадавшим при взрыве АЗС 2,5 миллиона рублей

Двое пострадавших получат около 1,2 миллионов каждый
Надежда КАСЬЯНОВА
Потерпевшим при взрыве АЗС возместили 2,5 миллиона ущерба.

Потерпевшим при взрыве АЗС возместили 2,5 миллиона ущерба.

Фото: Евгений КОЧКИН

СибГаз возместит двум собственника, чьи нежилые помещения пострадали при взрыве АЗС на Гусинобродском шоссе летом прошлого года по 1,2 миллиона рублей каждому.

— В результате судебно-технической экспертизы сумма ущерба нежилых помещений была оценена в размере 2 493 766 рублей, так как только на одно из заявленных в иске помещений было оформлено право собственности в установленном законом порядке, на два других помещения (склада) таких документов ответчиками предоставлено не было. Таким образом оба истца снизили сумму исковых требований до размера, указанного экспертами — по 1 246 883 рубля, — цитирует Октябрьский районный суд Infopro54.

Изначальна пострадавшие потребовали возместить им ущерб по 4,5 миллиона каждому. Однако после оценки ущерба сумма причинённого ущерба снизилась. В итоге пострадавшие получат по 1,2 миллиона рублей.

Напомним, что взрыв на АЗС произошел 14 июля 2021 года на Гусинобродском шоссе. Пострадало минимум 24 человека, среди которых оказались двое пожарных и 9-летний ребенок. По предварительной версии, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности при сливе топлива из газовоза в стационарную емкость. Машина не была заземлена как следует.

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