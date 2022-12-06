В Новосибирске СибГаз возместит пострадавшим при взрыве АЗС 2,5 миллиона рублей

Потерпевшим при взрыве АЗС возместили 2,5 миллиона ущерба. Фото: Евгений КОЧКИН

СибГаз возместит двум собственника, чьи нежилые помещения пострадали при взрыве АЗС на Гусинобродском шоссе летом прошлого года по 1,2 миллиона рублей каждому.

— В результате судебно-технической экспертизы сумма ущерба нежилых помещений была оценена в размере 2 493 766 рублей, так как только на одно из заявленных в иске помещений было оформлено право собственности в установленном законом порядке, на два других помещения (склада) таких документов ответчиками предоставлено не было. Таким образом оба истца снизили сумму исковых требований до размера, указанного экспертами — по 1 246 883 рубля, — цитирует Октябрьский районный суд Infopro54.

Изначальна пострадавшие потребовали возместить им ущерб по 4,5 миллиона каждому. Однако после оценки ущерба сумма причинённого ущерба снизилась. В итоге пострадавшие получат по 1,2 миллиона рублей.

Напомним, что взрыв на АЗС произошел 14 июля 2021 года на Гусинобродском шоссе. Пострадало минимум 24 человека, среди которых оказались двое пожарных и 9-летний ребенок. По предварительной версии, причиной случившегося стало нарушение техники безопасности при сливе топлива из газовоза в стационарную емкость. Машина не была заземлена как следует.

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