Топ-10 самых холодных мест на планете заняли российские города и сёла

Первое место заняло якутское село Делянкир.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Был составлен список самых холодных мест на планете. В «десятку» вошли только российские города и сёла. Об этом News.ru рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.
В рейтинге учитывали погоду в декабре 2022 года.
Первое место заняло якутское село Делянкир. Там столбик термометра опустился до отметки -57 градусов. В селе Оймякон в Якутии морозы сегодня достигали -56,5.
− Также первые 50-градусные морозы были сегодня отмечены и в Магаданской области, − сообщил Александр Шувалов.
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