Новосибирская область дополнительно получит 52 миллиона на детские выплаты

Новосибирская область получит допсредства на детские выплаты. Фото: Даниил ОПАРИН

Новосибирская область получит дополнительно получит 52 миллиона рублей из федерального бюджета на ежемесячные выплаты при рождении детей. Также допсредства регион получит на выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка.

— Принято решение направить дополнительно 52 миллиона рублей на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Также дополнительно выделено 88,6 миллиона рублей на ежемесячные выплаты при рождение или усыновление первого ребенка, — сообщил первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

По его словам, всего за 2022 год регион получил на детские выплаты при рождение третьего и следующий детей около 1,8 миллиарда рублей. А на рождение или усыновления первого ребенка за год из федерального бюджета было выделено 3 миллиарда 635 миллионов рублей.

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