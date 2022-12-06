В Новосибирске появилась новая мошенническая схема со шлагбаумами

Новая мошенническая схема со шлагбаумами начала действовать в Новосибирске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новая мошенническая схема со шлагбаумами начала действовать в Новосибирске. Об этом сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

Злоумышленники звонят жильцам многоквартирных домов с закрытыми дворами. Они представляются сотрудниками фирм, специализирующихся на обслуживании устройств.

Мошенники говорят, что им необходимо проверить данные для проезда машин через шлагбаум. В противном случае человек якобы не сможет попасть во двор. Для проведения «проверки» они просят назвать код из СМС.

Узнав заветные цифры, злоумышленники получают доступ к банковским счетам своих жертв. Впоследствии вернуть деньги через банк не получится.

Чтобы не попасть на крючок мошенников, ни в коем случае нельзя сообщать коды из СМС или три цифры на обороте карты.

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