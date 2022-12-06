Новосибирец ударил ножом мужчину в московском банке

Новосибирец ударил ножом 34-летнего посетителя банка в Москве. Фото: ГУ Росгвардии по Москве

Новосибирец ударил ножом 34-летнего посетителя банка в Москве. ЧП случилось около полуночи в одном из отделений банка на улице Маршала Федоренко. В Росгвардию поступило сообщение о том, что там происходит драка, но когда они прибыли на место, то обнаружили там только мужчину в крови.

— Раненный пояснил, что незнакомец, после перепалки несколько раз ударил его ножом в живот и сбежал, — сообщили в главном управлении Росгвардии по Москве. — Вызвав бригаду скорой помощи, патрульные начали разыскивать нападавшего и вскоре обнаружили подозреваемого, который во время задержания пытался сбежать и оказал сопротивление.

Как выяснилось, нападавшим оказался 26-летний новосибирец. При досмотре у него нашли складной нож со следами крови. Свою причастность к преступлению мужчина отрицать не стал. Его передали сотрудникам полиции.

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