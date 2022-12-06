В центре Новосибирска столкнулись трактор и «Хонда». Фото: "Инцидент Новосибирск"
В центре Новосибирска столкнулись трактор и «Хонда». ДТП случилось во вторник, 6 декабря.
— Водитель автомобиля Honda Accord двигался по улице Гоголя со стороны Красного проспекта, в сторону Челюскинцев. На пересечении с улицей Советской разворачивался трактор, произошло столкновение, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
В ДТП никто не пострадал. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В аварии никто не пострадал, водители остались ждать сотрудников ГИБДД.
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