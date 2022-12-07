В Новосибирске уборщицу, которая помогла скрыть убийство бывшего парня, оштрафовали на 48 тысяч

Суд назначил штраф за укрывательство Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Новосибирске суд оштрафовал 42-летнюю уборщицу за попытку скрыть следы убийства бывшего парня. Трагедия произошла в ночь на 28 июня 2022 года в частном доме на улице Кирова.

По данным следствия, в гости к сибирячке пришел 47-летний бывший сожитель, с которым она встречалась с 2016 по 2019 год. Тот раньше работал на авторазборе, затем был помощником водителя ассенизатора. Однако мужчина выпивал, был вспыльчив и очень ревнив. Пара рассталась в августе 2019 года.

Уборщица нашла себе нового парня – 38-летнего мужчину. Они стали проживать вместе с 15-летним сыном сибирячки. Когда в гости пришел 51-летний бывший парень, произошла ссора. В ходе конфликта 38-летний ухажер ударил в шею экс-возлюбленного сожительницы. Гость скончался от потери крови, а ревнивец завернул тело в пленку и выкинул в мусорный бак. Через два дня труп нашли на полигоне бытовых отходов.

В ходе расследования полиция задержала 38-летнего подозреваемого, его арестовали и предъявили обвинение в убийстве. Его сожительницу обвинили в укрывательстве преступления.

- Подсудимая, имея возможность сообщить о преступлении, замыла следы крови потерпевшего в зале, тем самым уничтожив следы. Женщина признала вину в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. Суд назначил ей штраф в 48 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

Дело об убийстве рассматривает Октябрьский районный суд.

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