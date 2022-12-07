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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 23:30

В Новосибирске уборщицу, которая помогла скрыть убийство бывшего парня, оштрафовали на 48 тысяч

Она смыла кровь мужчины
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Суд назначил штраф за укрывательство

Суд назначил штраф за укрывательство

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Новосибирске суд оштрафовал 42-летнюю уборщицу за попытку скрыть следы убийства бывшего парня. Трагедия произошла в ночь на 28 июня 2022 года в частном доме на улице Кирова.

По данным следствия, в гости к сибирячке пришел 47-летний бывший сожитель, с которым она встречалась с 2016 по 2019 год. Тот раньше работал на авторазборе, затем был помощником водителя ассенизатора. Однако мужчина выпивал, был вспыльчив и очень ревнив. Пара рассталась в августе 2019 года.

Уборщица нашла себе нового парня – 38-летнего мужчину. Они стали проживать вместе с 15-летним сыном сибирячки. Когда в гости пришел 51-летний бывший парень, произошла ссора. В ходе конфликта 38-летний ухажер ударил в шею экс-возлюбленного сожительницы. Гость скончался от потери крови, а ревнивец завернул тело в пленку и выкинул в мусорный бак. Через два дня труп нашли на полигоне бытовых отходов.

В ходе расследования полиция задержала 38-летнего подозреваемого, его арестовали и предъявили обвинение в убийстве. Его сожительницу обвинили в укрывательстве преступления.

- Подсудимая, имея возможность сообщить о преступлении, замыла следы крови потерпевшего в зале, тем самым уничтожив следы. Женщина признала вину в заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления. Суд назначил ей штраф в 48 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

Дело об убийстве рассматривает Октябрьский районный суд.

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