«Смотрю с открытым ртом»: певицу Риту Дакоту восхитил украшенный Новосибирск

Певицу Риту Дакоту восхитила украшенная к Новому году столица Сибири. Фото: стоп-кадры из видео Maripulya

Певицу Риту Дакоту восхитила украшенная к Новому году столица Сибири. Видео с артисткой в своем Телеграм-канале опубликовала блогер из Новосибирска Марина Трубицына с ником Maripulya.

Дакота ехала в машине вместе с сибирячкой. Как рассказала Рита, Марина устроила специально для нее экскурсию по Новосибирску.

− Рассказывает она мне все про Новосибирск… А я смотрю с открытым ртом. Очень красиво! – поделилась своими впечатлениями певица.

Автор публикации отметила, что очень приятно слышать такие слова в адрес столицы Сибири. Maripulya вспомнила историю с дизайнером Артемием Лебедевым, который ранее раскритиковал город.

− Тема Лебедев, ты понял? – в шутку написала сибирячка.

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