Новосибирский адвокат получил условный срок за мошенничество на 1,5 миллиона рублей

Роута обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирского адвоката Виталия Роута, обвиняемого в мошенничестве, приговорили к трем годам лишения свободы условно. Такое решение вынес Ленинский районный суд, сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Екатерина Федосеева.

Роута обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ − «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

История произошла в ноябре 2020 года. По данным следствия, адвокат пообещал за деньги закрыть уголовное дело. Свою услугу он оценил в полтора миллиона рублей. Причем 500 тысяч Виталий попросил сразу, а оставшуюся сумму – уже после того, как человек выйдет из СИЗО. Однако на самом деле повлиять на ход расследования мужчина не мог.

− Ленинский районный суд назначил Роуту наказание в виде лишения свободы на срок три года с применением статьи 73 УК РФ (условное осуждение – прим. ред). Также ему установили испытательный срок на три года. В удовлетворении исковых требований потерпевшему судом отказано, − рассказала КП-Новосибирск Екатерина Федосеева.

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