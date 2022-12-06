Районы Новосибирской области получили 55 новых школьных автобусов. Фото: правительство НСО

27 муниципальных образований Новосибирской области получили новые школьные автобусы. Всего школьный автопарк региона пополнился на 55 новеньких автобусов.

— Обеспечение безопасности подвоза детей — одна из приоритетных задач правительства региона, — сообщил замгубернатора Сергей Нелюбов. — В Новосибирской области на школьных маршрутах работают 556 автобусов. Они обеспечивают подвоз порядка 15 тысяч детей.

Новые автобусы оборудованы специальными креслами с ремнями безопасности, кнопкой связи с водителем, ограничителем скорости до 60 км/ч, а также системой экстренного реагирования при авариях.

Напомним, что в 2023 году троллейбусный парк Новосибирска пополнится на 120 новых машин. Город приобретет их по договору лизинга и до 2027 год будет ежегодно выплачивать почти по миллиарду рублей.

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