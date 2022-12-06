В Новосибирской области школьнику, обвиняемому в убийстве таксиста, добавили уголовную статью

В Новосибирской области 17-летнему школьнику добавили вторую уголовную статью. Фото: соцсети

В Новосибирской области 17-летнему школьнику добавили вторую уголовную статью. Об этом сообщили в областном Следственном комитете.

— 17-летнему жителю Барабинского района предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряжённое с разбоем), — пояснили следователи.

Сегодня по решению суда его отправили в СИЗО на два месяца.

Напомним, трагедия произошла Барабинском районе 4 декабря. По одной из версий, парень поругался дома с мамой и хотел уехать в Новосибирск. Вызвал такси и поехал сначала до Барабинска. Как сообщают следователи, в пути он ранил водителя ножом в шею и лицо.

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