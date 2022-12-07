В Новосибирске женщина поскользнулась на обледеневшей лестнице в подъезде и сломала рёбра

В подъезд страдает от испарений. Фото: скриншот из видео

Новосибирцы пожаловались на обледенелые двери и подъезд в четырехэтажке на улице Римского-Корсакова. Все это покрылось наледью, утверждают горожане, из-за испарений. Там на обледеневших ступеньках поскользнулась одна из жительниц дома:

- У нас женщина в соседнем подъезде поскользнулась на обледеневшей лестнице и ребра себе сломала, - рассказала КП-Новосибирск соседка пострадавшей, Елена Владимировна. – Ну и в квартирах невыносимо холодно из-за отсутствия отопления.

Отопления, по словам жильцов, в доме нет с 4 декабря.

- Мы уже вторые сутки сидим в холодных квартирах. В нескольких подъездах из подвалов сильно парит. Из-за этого обледенели и не закрываются входные двери, - добавила Елена Владимировна.

В подтверждение своих слов женщина отправила видео. На кадрах видно, что подъезд затянуло паром. На полу видно обвалившуюся штукатурку, также на кадрах в глаза бросаются замерзшие окна и углы.

КП-Новосибирск обратились за комментарием в СГК, чтобы узнать действительно ли дом отключен от теплосети.

- Дом не отключен. Необходимо пригласить сотрудников управляющей компании, чтобы они обследовали коммуникации внутри дома и составили акт. При необходимости они привлекут к работе сотрудника тепловой инспекции СГК, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе СГК.

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