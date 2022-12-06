Таксист вез школьника в Барабинск. Фото: соцсети

В Новосибирской области парня, подозреваемого в убийстве таксиста, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Меру пресечения избрали в Барабинском районном суде. Как удалось выяснить корреспонденту КП-Новосибирск, школьника заключили под стражу на два месяца.

Напомним, трагедия произошла в Новосибирской области 4 декабря. По одной из версий, парень поругался дома с мамой и хотел уехать в Новосибирск. Вызвал такси и поехал сначала до Барабинска. Как сообщают следователи, в пути он ранил водителя ножом в шею и лицо.

Шоферу удалось доехать до ближайшего села. Там он попросил помощи, а после умер. Как рассказывают местные, школьник забрал у водителя деньги. Затем, когда пришел домой, во всем сознался родителям.

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