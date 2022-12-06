В правительстве показали, как за новосибирцами следят тысячи камер

В Новосибирской области начали использовать новый видеокомплекс распознавания лиц. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области начали использовать новый видеокомплекс распознавания лиц. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Комплекс установлен на территории Регионального центра оперативного управления ГУ МВД России по Новосибирской области. Система носит название «Безопасный город». Ее цель заключается в том, чтобы обеспечить безопасность местных жителей.

Аппаратно-программный комплекс (АПК) обрабатывает информацию, поступающую с камер видеонаблюдения, и пропускает ее через алгоритм распознавания лиц. Это позволяет оперативно находить преступников и правонарушителей.

− Комплекс работает в режиме автоматизированного взаимодействия со специальными системами ГУ МВД России и УФСБ по НСО, − объяснили в правительстве.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что теперь сибиряки находятся под защитой «тысячи видеоглаз». Интересно, что в работе системы используются инструменты искусственного интеллекта. Они распознают лица и номера автомобилей, а также выявляют людей, находящихся в розыске.

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