Петиция за сохранение мурала с врачом в центре Новосибирска собрала более 800 подписей

Новосибирец создал петицию за сохранение мурала с врачом. Фото: Виктория МИНАЕВА / t.me/tereshkovaave

Новосибирец создал петицию за сохранение мурала с врачом, изображенном на стене дома по улице Фрунзе,4. Ее уже подписали более 800 человек. Это говорит о том, что большинству горожан такой арт-объект нравится и лишаться они его не готовы.

Работа принадлежит мексиканскому художнику Трепо Паркеру. На граффити изображен врач, держащий сердце — образ трогательный, однако, как выяснилось, с местными властями художник работу не согласовал. Отчего и возникла угроза: граффити могут демонтировать.

Но прежде чем принимать такое решение, власти решили посоветоваться с горожанами напрямую. До 20 декабря новосибирцы смогут высказать свое мнение о судьбе мурала. Обращения принимаются на адрес электронной почты mshestakova@admnsk. Ru.

Ранее о важности сохранения мурала высказалась вице-мэр и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

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