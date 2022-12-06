ДТП с двумя фурами в Новосибирске, перегородившими проезд, попало на видео

Две столкнувшиеся фуры перегородили проезд. Фото: "АСТ-54"

ДТП с двумя фурами в Новосибирске, которые перегородили проезд до площади Кирова, попало на видео. Напомним, авария случилась днем во вторник, 6 декабря.

Авария случилась на улице Сибиряков-Гвардейцев. Два столкнувшихся грузовика ехали в одном направлении. ДТП спровоцировало пробку: объезжать место аварии другим автомобилистам приходилось по трамвайным путям.

В аварии никто не пострадал, оформлено ДТП было с материальным ущербом.

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