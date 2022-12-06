В Новосибирске ограничили движение по улице Ватутина из-за ремонта теплотрассы

Ограничение продлится до 18 декабря. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске ограничили проезд на перекрестке улиц Ватутина и Котовского из-за аварийного ремонта теплотрассы. Продлится ограничение до 18 декабря.

— На перекрестке у дома № 11 по улице Котовского на 3,5 метра сужена проезжая часть. Также на 2 метра сужена улица Ватутина, — сообщили в мэрии.

Напомним, что с 3 января по 1 апреля 2023 года ограничат проезд по площади Инженера Будагова из-за строительства четвертого моста через Обь. Проезд по путепроводу будет полностью закрыт в сторону Речного вокзала.

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