Новосибирские ёлки обработают розовой антивандальной смесью перед Новым годом

Специалисты покроют лапы деревьев специальным вонючим раствором. Фото: Зеленый Новосибирск.
В Новосибирске ёлки в скверах и парках обработают розовой химией, чтобы вандалы не рубили их для продажи. Об этом сообщили в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии города.
Раствор никак не вредит природе. Фото: Зеленый Новосибирск.
– Обработанное дерево, попадая в тёплое помещение, начинает издавать резкий и неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение долгого времени, – предупредили в мэрии.
Если такую елку принесут домой, вонь еще долго не выветрится. Фото: Зеленый Новосибирск.
Всего в 45 садах, скверах и парках опрыскают около 2 тысяч хвойных. Вещество абсолютно безопасно для людей, деревьев, белочек, птиц и других обитателей скверов и парков. Остатки химии сползают через два месяца.
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