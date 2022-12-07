В полицию никто не обращался. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Новосибирске подростки распылили перцовый баллончик в фуд-корте. Инцидент произошел в одном из торговых центров в Октябрьском районе. О ситуации очевидцы рассказали на сайте Flamp.

- Подростки там ходят с электрошокером и пугают людей. А более того, 4 декабря, кто-то из них распылил там перцовый баллончик! – написал возмущенный посетитель на сайте.

Очевидец отметил, что охрана торгового центра будто не замечала хулиганов и проходила мимо.

Администрация торгового центра ответила на отзыв:

- Уже приняты меры по данному инциденту. Сожалеем, что так вышло, - извинились представители ТЦ перед посетителями.

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