В полицию никто не обращался.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Новосибирске подростки распылили перцовый баллончик в фуд-корте. Инцидент произошел в одном из торговых центров в Октябрьском районе. О ситуации очевидцы рассказали на сайте Flamp.
- Подростки там ходят с электрошокером и пугают людей. А более того, 4 декабря, кто-то из них распылил там перцовый баллончик! – написал возмущенный посетитель на сайте.
Очевидец отметил, что охрана торгового центра будто не замечала хулиганов и проходила мимо.
Администрация торгового центра ответила на отзыв:
- Уже приняты меры по данному инциденту. Сожалеем, что так вышло, - извинились представители ТЦ перед посетителями.
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