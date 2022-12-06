Новосибирцы обнаружили архивное видео с приземлением первого советского авиалайнера Ту-104

Последняя посадка Ту-104 прошла успешно. Фото: aviamonuments.ru.

Первый советский пассажирский реактивный авиалайнер Ту-104А приземлился на аэродроме ДОСААФ Бердск-Центральный 27 июня 1978 года. Он успешно сел на грунтованной площадке, несмотря на то, что для такого веса нужна бетонная полоса.

Однако после грандиозного финала самолет все равно больше не взлетал. Его списали, и бердский аэроклуб использовал гиганта в качестве склада. В девяностых лайнер разграбили на детали.

С 1956 по 1958 годы этот авиалайнер был единственным пассажирским реактивным самолетом. Фото: aviamonuments.ru.

Но влюбленная в Ту-104А ученый-математик Мария Карманова 13 лет не оставляет попыток реанимировать отправленный на покой самолет. Ей даже удалось найти раритетное видео посадки самолета на бердском летном поле через комментарии в интернете и знакомых планеристов.

Пленку удалось найти с большим трудом. Фото: архив новосибирского планерного клуба.

Раритетная лента в 8 миллиметров практически разваливалась в руках. Нашлись специалисты из Германии – они обработали пленку и оцифровали запись.

Подробнее о восстановлении самолета Ту-104А читайте в материале КП-Новосибирск.

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