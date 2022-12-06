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НовостиОбщество6 декабря 2022 9:48

В мэрии Новосибирска не планируют проводить новогодний корпоратив

Деньги на праздничные мероприятия в бюджете не предусмотрены
Анастасия ХРОМЫХ
В мэрии Новосибирска не собираются устраивать новогодний корпоратив для сотрудников.

В мэрии Новосибирска не собираются устраивать новогодний корпоратив для сотрудников.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В мэрии Новосибирска не собираются устраивать новогодний корпоратив для сотрудников. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В пресс-службе подчеркнули, что мэрия и ее территориальные органы не занимаются организацией праздничных гуляний.

− Средства на данные мероприятия в бюджете города не предусмотрены, − отметили в беседе с КП-Новосибирск.

Ранее КП-Новосибирск писала, что правительство Новосибирской области отказалось от новогоднего корпоратива.

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