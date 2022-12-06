В Новосибирске на мостах и тоннелях организуют круглосуточную охрану

На десяти мостах и одном тоннеле в Новосибирске организуют круглосуточную охрану. Фото: мэрия Новосибирска

На десяти мостах и одном тоннеле в Новосибирске организуют круглосуточную охрану. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МКУ Новосибирска «Гормост». Учреждение объявило открытый конкурс на предоставление услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры города.

Начальная цена контракта составляет 25,2 миллиона рублей. Заявки принимают до 21 декабря.

Задача подрядчика заключается в том, чтобы обеспечить предупреждение преступлений и административных правонарушений.

Какие мосты и тоннели возьмут под охрану:

1) Автодорожный мост Октябрьский через реку Обь;

2) Автодорожный мост через реку Обь в створе проспекта Димитрова;

3) Автодорожный Бугринский мост через реку Обь;

4) Автодорожный мост через ж/д пути и ул. Большая по ул. Энергетиков (ТЭЦ-3);

5) Мост (левый) по ул. Фрунзе через Ипподромскую магистраль;

6) Мост ПК 37+46 дамбы Димитровского моста;

7) Мост ПК 38+22 дамбы Димитровского моста;

8) Тоннель по проспекту Димитрова;

9) Мост (правый) по ул. Фрунзе через Ипподромскую магистраль;

10) Мост правый через замытое русло реки Каменки;

11) Мост левый через замытое русло реки Каменки.

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