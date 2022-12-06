В России усилят контроль качества топлива для самолетов после ЧП в Новокузнецке

В России усилят контроль качества топлива для самолетов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во всех российских аэропортах усилят контроль за качеством топлива для самолётов после ЧП в Новокузнецке. Напомним, что там 26 ноября 2022 года при заправке воздушного судна в топлезаправщике обнаружили маленькие белые частицы неизвестного происхождения. В результате было задержано четыре вылета.

Последующая проверка нашла аналогичные частицы и в новой партии авиационного керосина. Поставлено оно было с Омского НПЗ

По сообщению «Сибдепо», после происшествия руководитель Росавиации Александр Нередко потребовал усилить контроль качества топлива для самолётов и не допустить заправки воздушных судов некачественным керосином. Распоряжение обязало провести внеплановый контроль качества запасов керосина, усилить контроль поступающего топлива, обеспечить наличие запасных фильтров у оборудования для его хранения, перекачки и налива, а также у топливозаправщиков.

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