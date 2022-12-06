Дороги, ведущие к новому ЛДС в Новосибирске, пройдут повторную проверку после выявленных нарушений

Развязку к новому ЛДС строили с нарушениями требований безопасности. Фото: МЕТРО МиР.

В Новосибирске дороги, ведущие к новому ЛДС, пройдут повторную экспертизу после выявленных нарушений. Напомним, последняя проверка установила, что развязку к ледовой арене: дорога по дамбе Октябрьского моста и участка от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» строили с использованием речного песка. Это грубое нарушение требований безопасности, которое может повлиять на несущую способность подпорных стен.

По словам начальника инспекции государственного строительного надзора региона Алексея Нечунаева, программу проверок дорог к ЛДС продлили и составили их новый график.

— Мы их продлили. Есть неисполнение предписания, застройщиком ведется работа по его устранению. Остается невыполненным предписание по грунту, который в дороге, по коэффициенту фильтрации. Грунт является тем материалом, который должен пройти повторную экспертизу, если меняется коэффициент, — пояснил Нечунаев в ходе пресс-конференции в ТАСС во вторник, 6 декабря.

Напомним, что именно из-за выявленных нарушений при строительстве дорог к ЛДС был арестован руководитель муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александр Мысик.

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