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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 8:41

Прохожий спас 4-летнего мальчика, который потерялся в мороз под Новосибирском

Неравнодушный житель Бердска вызвал полицию
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Бердске под Новосибирском на морозе потерялся маленький мальчик.

В Бердске под Новосибирском на морозе потерялся маленький мальчик.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Бердска встретил в сумерках замерзшего 4-летнего мальчика. Он стоял возле подъезда дома на Микрорайоне, 16, был испуган и не отвечал на вопросы. Тогда мужчина позвонил в полицию. Инцидент произошел 4 декабря, сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

– Сотрудниками полиции был незамедлительно совершен выезд. В настоящее время выясняются обстоятельства нахождения ребенка на улице без сопровождения взрослых, – уточнили в ведомстве.

Замерзшего и испуганного мальчика увезли в больницу для осмотра. Семью ребенка уже установили, на учете в ПДН она не состоит.

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