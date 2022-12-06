Новосибирца, оскорбившего полицейского в очереди в супермаркете, отправили работать на завод

Суд назначил 8 месяцев обязательных работ на заводе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирец обматерил знакомого полицейского и получил 8 месяцев обязательных работ на заводе с удержанием заработка. В июне 2022 года они встретились в супермаркете на улице Ольги Берггольц.

- 40-летний мужчина ранее отбывал срок за грабеж. В январе 2022 года вышел из мест лишения свободы. В очереди на кассе в супермаркете заметил сотрудника угрозыска, который вел следствие по его делу. Публично в присутствии других покупателей он оскорбил его, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Мужчину задержали, вину он полностью не признал. Сказал, что якобы не материл его, а высказал в отношении оперативника цензурные слова, сравнив с животным. Однако свидетели подтвердили, что рецидивист оскорблял мужчину в очереди. Кроме того, видеокамера зафиксировала эмоциональное поведение подсудимого. Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении сотрудника власти при исполнении.

- Мужчина совершил преступление в период непогашенной судимости, суд назначил ему исправительные работы на срок в 8 месяцев с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Отбывать наказание он будет по месту работы на заводе, - сообщили в прокуратуре. – Приговор не вступил в законную силу.

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