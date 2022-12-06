Итоги ежегодной премии за вклад в области благотворительности и добровольчества «Во Благо» подведут в Новосибирске

Фото: Пресс-служба Общественной палаты НСО

В конкурсе пять основных номинаций:

• «Благотворитель года»,

• «Лидер корпоративной благотворительности»,

• «Лучший благотворительный проект»,

• «За системную благотворительность»,

• «Социальное СМИ».

Также ежегодно объявляется специальная номинация, призванная поощрить ту благотворительную деятельность, которая направлена на помощь в особенно актуальных вопросах. Специальная номинация - 2022 - «За оказание помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также военнослужащим - участникам специальной военной операции».

Премию будут вручать губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сенатор Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области Владимир Городецкий, первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов, заместитель руководителя администрации - руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов, уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Мероприятие пройдет 8 декабря в 13.00 в ГКЗ имени А. М. Каца.