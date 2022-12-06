В Алтайском крае сельчане выпили всю воду в поселке

В поселке Алтайского края жители выпили всю воду. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители поселка Батунный в Алтайском крае остались без воды. Они выпили всю воду из скважины, сообщает amic.ru.

Валерий Тимирязев – глава Заринского района, в котором расположен поселок, сообщил о том, что 2 декабря 282 человека лишились ресурса из-за исчерпания водоносного слоя в скважине. При этом часть из них – дачники, которые приезжают в поселок только летом.

Теперь воду в населенный пункт доставляют в автоцистернах раз в два дня. Маломобильным сельчанам привозят домой бутылки.

На неделе в Батунном ожидают экспертов, которые исследуют возможности скважины. Если реанимации она не подлежит, придется просить разрешение на новую у властей Алтайского края.

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