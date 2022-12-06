«Соседи забили тревогу»: в Новосибирске таинственно исчез 59-летний седой мужчина

В Новосибирске разыскивают таинственно пропавшего 59-летнего мужчину. Фото: ПСО «ЛизаАлерт НСО».

В Новосибирске исчез 59-летний Денисов Валерий Александрович. О местонахождении жителя Октябрьского районе неизвестно с 18 ноября.

– Соседи забили тревогу, обратили внимание, что мужчину не видно длительное время. Затем знакомая заволновалась. Он обещал прийти к ней и помочь, но так и не появился. Хотя ранее всегда сдерживал обещания. Сообщили об опасениях родным. Он приехали, дома его не обнаружили. Обратились за помощью в полицию и к нам. На данный моммент мы проверили больницы, морги – его там нет. Никаких ЧП с участием мужчины не зафиксировано, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Приметы Валерия Александровича: плотное телосложение, рост 170 см, седые волосы и карие глаза.

Во что мужчина был одет, неизвестно.

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