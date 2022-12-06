Мэрии Новосибирска выдали предостережение по старому автовокзалу на Красном проспекте

Автовокзал закрыли в 2020 году из-за неудобного расположения. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Предостережение по старому автовокзалу, расположенному на Красном проспекте, выдали мэрии Новосибирска. Об этом на пресс-конференции 6 декабря рассказал начальник инспекции государственного строительного надзора НСО Алексей Нечунаев.

Напомним, автовокзал закрыли в 2020 году из-за неудобного расположения. С тех пор объект стоит недостроенным. Недавно мэрия сообщила, что продает свою долю в здании.

Алексей Нечунаев отметил, что недостроенное здание должно быть законсервировано. Однако данное условие до сих пор не выполнено.

− Два месяца или месяц назад мы выдали мэрии предостережение по поводу автовокзала, сейчас ждем результатов, − отметил представитель госстройнадзора.

По его словам, муниципалитет должен принять меры, чтобы посторонние не могли попасть на объект.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber