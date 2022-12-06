Мэрии Новосибирска выдали предостережение по старому автовокзалу на Красном проспекте

Автовокзал закрыли в 2020 году из-за неудобного расположения.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Предостережение по старому автовокзалу, расположенному на Красном проспекте, выдали мэрии Новосибирска. Об этом на пресс-конференции 6 декабря рассказал начальник инспекции государственного строительного надзора НСО Алексей Нечунаев.
Напомним, автовокзал закрыли в 2020 году из-за неудобного расположения. С тех пор объект стоит недостроенным. Недавно мэрия сообщила, что продает свою долю в здании.
Алексей Нечунаев отметил, что недостроенное здание должно быть законсервировано. Однако данное условие до сих пор не выполнено.
− Два месяца или месяц назад мы выдали мэрии предостережение по поводу автовокзала, сейчас ждем результатов, − отметил представитель госстройнадзора.
По его словам, муниципалитет должен принять меры, чтобы посторонние не могли попасть на объект.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер