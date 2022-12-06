В Новосибирске отремонтировали теплосеть на пересечении Котовского и Ватутина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирске завершили затянувшийся ремонт теплосети на пересечении Котовского и Ватутина. Ранее работы продлили, так как их объем оказался больше запланированного.

– Трубопровод поставлен на заполнение теплоносителем, – сообщили в СГК.

Напомним, что работы по устранению дефекта на трубопроводе начали ночью 5 декабря. В связи с чем в мороз отопление отключили у жителей 46 домов Ленинского района. В СГК пояснили, для восстановления полноценного теплоснабжения потребуется несколько часов.

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