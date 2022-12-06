В Кировском районе Новосибирска попавшие в ДТП фуры перегородили проезд

На улице Сибиряков-Гвардейцев произошло ДТП с участием двух фур. Фото: АСТ-54
Во вторник, 6 декабря, на улице Сибиряков-Гвардейцев произошло ДТП с участием двух фур. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
− Машины полностью перегородили проезд в сторону площади Кирова, − отметили в публикации.
Объезжать препятствие другим автомобилям приходится по трамвайным путям.
Причина ДТП не уточняется. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.
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