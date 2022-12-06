В Кировском районе Новосибирска попавшие в ДТП фуры перегородили проезд

На улице Сибиряков-Гвардейцев произошло ДТП с участием двух фур. Фото: АСТ-54

Во вторник, 6 декабря, на улице Сибиряков-Гвардейцев произошло ДТП с участием двух фур. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

− Машины полностью перегородили проезд в сторону площади Кирова, − отметили в публикации.

Объезжать препятствие другим автомобилям приходится по трамвайным путям.

Причина ДТП не уточняется. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber