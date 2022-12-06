Новосибирской пенсионерке, отоварившейся на чужую карточку, светит 6 лет колонии. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске пожилая женщина нашла чужую банковскую карточку и присвоила себе. Сибирячка, не долго думая, нашла ей применение: отоварилась в разных магазинах города. Вероятно, она не учла, что попадет на камеры видеонаблюдения. Да и не подумала, что её будет искать полиция. Теперь же за шопинг на чужие деньги пенсионерке придется ответить по закону.

– Общая сумма ущерба составила более 3,5 тысяч рублей, – уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции показали фото подозреваемой. На снимке пожилая женщина в очках и розовом берете, в руках у нее корзинка с продуктами.

Санкции части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» предусматривают до 6 лет лишения свободы.

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