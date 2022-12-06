С полок книжных магазинов в Новосибирске начали убирать ЛГБТ-литературу

Книги ЛГБТ-тематики начали пропадать с полок книжных магазинов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Книги ЛГБТ-тематики начали пропадать с полок книжных магазинов. Об этом КП-Новосибирск сообщила работница одного из местных магазинов.

Дело в том, что в понедельник, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ на территории нашей страны. Размер штрафа составляет до 10 миллионов рублей.

Естественно, нарываться на неприятности никто не хочет. Поэтому было принято решение прекратить продажу скандальной литературы.

− Книги с ЛГБТ-тематикой убираем и не имеем права продавать, − рассказала КП-Новосибирск работница книжного магазина.

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