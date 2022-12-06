Росгвардейцы спасли задыхающуюся трехлетнюю девочку в Новосибирске

Патрульные Дмитрий Бастриков и Алексей Кунгурцев спасли трехлетнего ребенка. Фото: Управление Росгвардии по НСО.

В Новосибирске сотрудники Росгвардии помогли отцу довезти задыхающуюся трехлетнюю дочь до больницы. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Отец ребенка попросил двух патрульных довезти их до больницы, потому что у дочери начались проблемы с дыханием. Ей срочно нужна была помощь врачей, нельзя было терять ни минуты.

Семья добралась до больницы на патрульной машине с мигалками, избежав всех пробок. Врачи оказали девочке квалифицированную помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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