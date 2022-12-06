Жуткие фото с места смертельного столкновения «ВАЗа» с грузовиком показали спасатели

На фото, которые показали спасатели, видно, что легковушка превратилась в покореженную груду металла. Фото: МАСС.

Появились фото с места страшного столкновения «ВАЗа» с грузовиком в Новосибирске. Жертвами аварии стали парни, находившиеся в «Жигулях»: водитель 2004 года рождения, пассажир 2005 года рождения. Еще один юноша, который был в «ВАЗе» сейчас в больнице, за его жизнь борются врачи реанимации.

– Ночью на место ДТП на перекрестке Троллейной и 9-й Гвардейской Дивизии выезжали спасатели. Из автомобиля «ВАЗ-2109» извлекли два тела, водителя, молодого человека 2004 г.р. и пассажира 2005 г.р. Сотрудники службы обеспечили противопожарную безопасность транспортных средств, а также стабилизировали их на проезжей части, – рассказали в МАСС.

На фото, которые показали спасатели, видно, что легковушка превратилась в покореженную груду металла. В салоне на сидениях остались кровавые следы.

В салоне на сидениях остались кровавые следы. Фото: МАСС.

Ранее сообщалось, что водитель «ВАЗа» не уступил дорогу грузовику с прицепом. Поэтому и произошло фатальное столкновение.

Водитель легковушки не уступил дорогу грузовику. Фото: МАСС.

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