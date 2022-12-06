Новосибирский детский сад затопило из-за порыва канализации. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске в детсаду на улице В. Высоцкого произошел порыв канализационной трубы. Дошкольное учреждение затопило. На месте работали коммунальные службы и спасатели МАСС.

- Произошло это днем 5 декабря. Спасатели оказали помощь администрации детсада и коммунальщикам, – говорится в сводке МАСС.

Известно, что из детского садика откачали 60 м куб. канализационных вод. Последствия аварии устранили. По какой причине произошел порыв, в МАСС не уточнили.

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