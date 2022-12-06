На проезде Энергетиков в Новосибирске столкнулись 4 автомобиля. Фото: МАСС.

Рано утром во вторник, 6 декабря, в Новосибирске на проезде Энергетиков произошло массовое ДТП. Там столкнулись 4 машины. На месте работали спасатели МАСС.

– Авария произошла рядом с остановкой ТЭЦ-3. Спасатели, прибывшие на место, провели разведку, собрали информацию о пострадавших. Оказалось, что все участники аварии сами покинули авто. Спасатели обеспечили противопожарную безопасность машин, стабилизировали их от перемещения по дороге, – говорится в сводке МАСС.

На кадрах, которые показали спасатели, видно, что автомобили получили весомые повреждения.

В МАСС напомнили, что водителям нужно соблюдать ПДД и скоростной режим. А также помнить о том, что машина – это источник повышенной опасности.

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