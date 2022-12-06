Смертность в ноябре 2022 года выросла в Новосибирской области

В Новосибирской области увеличилось количество смертей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске за ноябрь 2022 года умерли 2980 жителей Новосибирской области. Это на 19 больше, чем в октябре. Статистику опубликовали в записях актов гражданского состояния управления по делам ЗАГС Новосибирской области.
В ноябре 2021 года умерло еще больше жителей. Число записей о смерти превышало 4,3 тысячи.
Количество родившихся новосибирцев в ноябре по сравнению с прошлым годом, напротив, сократилось. Если в последнем осеннем месяце 2021 года новорожденных было 2341, то в ноябре 2022 года родились 2140 младенцев.
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