В Новосибирске продлили ремонт теплосетей на пересечении Котовского и Ватутина. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске продлили ремонт теплосетей на пересечении улиц Котовского и Ватутина. Начали их еще ночью 5 декабря и обещали завершить к двум часам ночи 6 декабря. Однако сроки увеличили.

– Вынуждены продолжить работы до 12:00 6 декабря. Из-за износа оборудования объем работ оказался существенно больше плана, – написали в СГК.

В компании добавили, что понимают, что люди, лишенные отопления в мороз, испытывают неудобства. В СГК пообещали закончить ремонт в кратчайшие сроки. Ранее сообщалось, что из-за ремонта на перекрестке Котовского-Ватутина тепло отключили в 46 домах.

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