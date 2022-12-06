Умер Сергей Грановесов – худрук театра «На левом берегу» в Новосибирске

В Новосибирске скончался худрук театра «На левом берегу». Фото: соцсети.

В Новосибирске умер Сергей Грановесов – худрук театра «На левом берегу», заслуженный артист России. Трагическую весть сообщили в соцсетях театра.

– Сергей Владимирович скоропостижно ушел из жизни 5 декабря. Это огромная потеря для театра, – написали в группе «На левом берегу» во «ВКонтакте».

О времени и месте прощания с заслуженным артистом проинформируют позже.

Известно, что Сергей Грановесов работал в театре «На левом берегу» с самого его основания, с 1 апреля 1997 года. Он стал одним из первых артистов труппы. Работая худруком театра, Сергей Владимирович занимался пропагандой театрального искусства, рассказывал о культурных достижениях Новосибирска, часто встречался со зрителями во время многочисленных гастролей. Передавал свой богатый сценический опыт творческой молодежи.

КП-Новосибирск приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Владимировича.

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