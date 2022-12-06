Новосибирцы раскритиковали проект нового сквера возле фабрики «Синар»

Новосибирцы раскритиковали проект сквера возле швейной фабрики. Фото: Дизайн-проект Сад Елезова.

Новосибирцам не понравился проект сада в честь бывшего руководителя фабрики «Синар» Алексея Елезова. Отзывы о проекте оставляли на сайте управления по благоустройству общественных пространств мэрии «Зеленый Новосибирск». Обсуждения проходят до 13 декабря.

Сквер разобьют между фабрикой «Синар» и жилыми домами по улице Серебренниковская, 16 и улице Свердлова, 27. После начала общественных обсуждений стало ясно, что новосибирцам многое не нравится в проекте. Одни возмутились отсутствием детской площадки и места для выгула собак, другие – посадкой дурнопахнущих деревьев. Не понравился даже пруд, так как за ним, по словам участников обсуждения, некому будет ухаживать.

Напомним, проект разрабатывали французские архитекторы и ландшафтные дизайнеры вместе с коллегами из Новосибирска. Этот факт люди тоже восприняли негативно: «Есть наши студенты архитектурных вузов. Это ведь всего лишь сквер, а не Эйфелева башня!».

– Идея хорошая, но не портите ее малыми архитектурными формами в виде стальных пластин, да еще в таком количестве. И крупномерных деревьев необходимо существенно больше высадить, – высказался один из участников обсуждения.

Свою точку зрения изложил лично знакомый с директорами фабрики ветеран труда. Он заметил, что предприятие строили и развивали при гендиректоре Александре Таракановой, когда оно называлось еще Новосибирским производственным объединением им. ЦК Союза швейников.

– Много заслуженных людей она воспитала и уж абсолютно у нее заслуг много больше. А. Б. Елезов достойный директор, но Вы проектируете сквер в центре города, или аллею памяти? Хотите, поставьте бюст на проходной, достойный памятник в отведенное месте, просто помните. А сквер – это место для отдыха, – отметил ветеран.

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