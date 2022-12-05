Новосибирский Горсовет принял в первом чтении бюджет на 2023 год

Окончательно бюджет утвердят в конце декабря. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске в понедельник, 5 декабря, состоялась 21 сессия Горсовета. На ней депутаты приняли проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в первом чтении.

— Основной статьёй расходов остаётся образование — более 50%. На 2023 год заложены средства на приобретение минимум 30 единиц специальной техники для нужд ЖКХ. Бюджет рабочий, серьёзный, и, думаю, нам удастся отстоять все те расходы, которые мы планируем. Мы, со стороны представительной власти, показали наиболее важные статьи и векторы развития, которые видим с точки зрения жизнедеятельности города, как в социальном направлении, так и в экономическом, — сообщил председатель постоянной комиссии Горсовета по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский.

По его словам, у депутатов есть две недели, чтобы обдумать и сформировать правки в проект бюджета будущего года. Окончательное решение будет принято в конце декабря.

В первом же чтении приняли следующий вариант бюджета на 2023 год: доходы — 75,4 миллиарда рублей, расходы — 76,2 миллиарда рублей, дефицит — 800 миллионов рублей. Большую часть средств, как и сказал Покровский, будет направлена на финансирование системы образования — 54% всех расходных средств. Так же в статье расходов выделили денег на социальные сферы, муниципальные проекты и городское хозяйство.

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