Новосибирский суд признал банкротом дочернее предприятие Роснано

Конкурсное производство продлится до лета 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский арбитражный суд признал ООО «Литэко» банкротом. Предприятие являлось дочкой Роснано, которому принадлежал почти 100% пакет акций. «Литэко» была управляющей компанией для единственного в России крупносерийного производства литий-ионных аккумуляторов.

— «Литэко» признано банкротом. Конкурсное производство будет открыто на срок шесть месяцев, — сообщили в суде.

Напомним, что иск о самобанкротстве предприятие подало в январе 2022 года. Сумма исковых требований составила около 317 миллионов рублей.

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