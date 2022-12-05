Новосибирский суд признал банкротом дочернее предприятие Роснано

Конкурсное производство продлится до лета 2023 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирский арбитражный суд признал ООО «Литэко» банкротом. Предприятие являлось дочкой Роснано, которому принадлежал почти 100% пакет акций. «Литэко» была управляющей компанией для единственного в России крупносерийного производства литий-ионных аккумуляторов.
— «Литэко» признано банкротом. Конкурсное производство будет открыто на срок шесть месяцев, — сообщили в суде.
Напомним, что иск о самобанкротстве предприятие подало в январе 2022 года. Сумма исковых требований составила около 317 миллионов рублей.
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